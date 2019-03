Il Lanciano è in vantaggio 1-4 alla fine primo tempo

La Us San Salvo sta perdendo 4 reti a 1 alla fine del primo tempo contro un fortissimo Lanciano che si dimostra di categoria superiore.

i lancianesi stanno dominando il campo, già dopo 10 minuti sblocca il risultato. Poi raddoppiano beneficiando di un calcio di rigore. Subito dopo il terzo, al 40’ il quarto realizzato in sforbiciata.

a tempo scaduto viene assegnato un calcio di rigore alla Us San Salvo messo a rete da D’ottavio per il parziale risultato di 1-4 alla fine primo tempo.

il portiere del Lanciano ( che aveva subito un colpo alla testa in uno scontro in area durante la gara per il quale aveva subito cure dai sanitari ed era rimasto in campo) dopo il fischio si accascia a terra e deve essere portato in ambulanza all’ ospedale.