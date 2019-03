Cambiamenti climatici, se ne parla in un convegno il 15 marzo

In occasione della giornata contro i cambiamenti climatici il gruppo di Vasto Orti Urbani, in collaborazione con l'associazione Liber, presenta il convegno sulle questioni legate al climate change e alle sue conseguenze in campo ambientale, sociale, economico ed in generale umano.

Tale simposio si terra' il giorno di Venerdì 15 Marzo dalle ore 18 presso i locali della sala Aldo Moro sita al 3° piano dell'ex palazzo scolastico, sopra la locale sede dei vigili urbani. L' incontro, dal titolo CAMBIAMENTI CLIMATICI, CAUSE, EFFETTI E STRATEGIE pone l'attenzione s ulle questioni legate all' inquinamento umano attraverso la descrizione di cosa è accaduto, sta accadendo e dei possibili scenari futuri da qui ai prossimi anni. Il forte consumo delle risorse minerarie ed energetiche e la veloce crescita della popolazione mondiale hanno creato forti divari sociali e devastanti collisioni con la tenuta sistemica del pianeta. La velocità con la quale l' uomo ha impattato sulla terra ha fatto si che eventi climatici estremi siano quasi all'ordine del giorno e il continuo assottigliamento del permafrost dei due poli liberino sempre più rapidamente CO2.