Oggi la prima seduta Consiglio regionale dell'Abruzzo: l'undicesima legislatura

Si terrà oggi 12 marzo alle ore 10.30, nell'Aula "Sandro Spagnoli" dell'Emiciclo, la prima seduta del Consiglio regionale dell'Abruzzo che inaugurerà l'undicesima legislatura. La convocazione prevede il seguente ordine del giorno: costituzione dell'ufficio provvisorio dell'Ufficio di Presidenza, elezione del Presidente del Consiglio regionale, elezione dei due vice Presidenti del Consiglio regionale, elezione dei due Consiglieri segretari del Consiglio regionale, comunicazioni del Presidente della Regione Marco Marsilio in ordine alla composizione della Giunta regionale e presentazione del programma. Ad aprire i lavori del Consiglio regionale in questa seduta sarà Nicoletta Verì. Nata il 17 maggio 1955 Nicoletta Verì è stata eletta con la Lega nella circoscrizione di Pescara. Laureata in psicologia all'Università "La Sapienza" di Roma, specializzata in psicoterapia, è stata una dirigente aziendale. Si tratta della sua seconda esperienza all'Emiciclo sui cui banchi si è seduta nel corso della nona Legislatura quando fu eletta con il Pdl. Tra il 2009 e il 2014 Nicoletta Verì ha ricoperto il ruolo di Presidente della V Commissione Affari sociali e Salute. Precedentemente è stata Consigliere comunale a Pescara, tra il 2003 e il 2008, venendo designata come Capogruppo di Forza Italia e vice Presidente del Consiglio comunale. Da sempre impegnata nel sociale e nel volontariato è stata Presidente e membro del Comitato Direttivo di varie Fondazioni ed Associazioni Onlus. (red/sf)