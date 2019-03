Orsogna: nel programma della stagione teatrale 2018-2019, anche Lara Molino

Il calendario del Teatro di Orsogna prevede per sabato 16 Marzo "La terra è di chi la canta", in scena Lara Molino, Giuliana Antenucci e Giuseppe Di Falco. Una nuova produzione musica e teatro in cui gli autori si incontrano, si uniscono, facendo rivivere suoni e parole antiche che toccano il cuore ed evocano immagini, profumi ed emozioni legati alla terra d’Abruzzo.

“La terra è di chi la canta” è la voglia di prendere per mano lo spettatore e condurlo in un mondo passato, non lontano, ma che la fretta e la frenesia del vivere quotidiano rischiano di cancellare.