Lavoro-Concorso Polizia Penitenziaria: a bando 754 posti per Allievi Agenti

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo il bando per l'assunzione di 754 Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria. I posti a concorso sono così suddivisi: 566 per gli uomini e 188 per le donne. Chi fosse interessato a questa opportunità lavorativa ha tempo fino al 4 di aprile per presentare la propria domanda di partecipazione alle selezioni. Oltre alla valutazione dei titoli, per essere ammessi al corso di formazione previsto prima dell'effettiva assunzione nel ruolo ci saranno da superare: una prova scritta, basata su domande a risposta multipla relative ad argomenti di cultura generale; accertamenti psico-fisici ed attitudinali.