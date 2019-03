Il 25, 26, 27 e 28 aprile il tradizionale Festival del Carciofo a Cupello

Dal 25 al 28 aprile a Cupello ci sarà quella che è oramai diventata una tradizione consolidata non solo per i cupellesi ma per l'intero circondario, il Festival del Carciofo. E’ questo un evento che risale agli anni '70 e con fasi altalenanti è giunta fino ai giorni nostri e di anno in anno si arricchisce di nuove iniziative. Protagonista indiscusso dell'evento è sicuramente il carciofo Mazzaferrata, tipico prodotto cupellese che riesce a dare all'intera cittadinanza un lustro indiscutibile.

Uno degli aspetti più interessanti e più belli dell'intero Festival è senz'altro il coinvolgimento di tutti i cittadini. L’organizzazione complessiva della manifestazione si avvale di un grande lavoro di squadra dove ognuno ha un suo ruolo per mettere in moto una grande macchina.

(Foto di repertorio)