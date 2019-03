"Gesù ama bambini e genitori". Domenica un incontro di condivisione e di festa per i bambini della Prima Comunione

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 17 marzo i circa centotrenta bambini che si apprestano a ricevere tra maggio e agosto prossimo la prima Eucarestia presso la chiesa di San Giuseppe, insieme ai loro genitori, alle catechiste che li hanno accompagnati negli ultimi due anni e al parroco don Raimondo Artese, vivranno una giornata molto intensa.

Una giornata all'insegna del gioco, del divertimento, della riflessione ma soprattutto dello stare insieme, cosa che in quest'epoca della globalizzazione e dei social, la cosiddetta società liquida di Zygmunt Bauman, non è per niente scontato.

Sarà la Sala Parrocchiale di via Trignina che ospiterà l'evento a partire dalle ore 9 e fino alle ore 18.30. La Santa Messa segnerà la conclusione della giornata.

E' questa la conclusione di un percorso durato quattro incontri con educatori della parrocchia nell'ambito famiglia, catechiste e parroco con cui i genitori hanno avuto un'occasione non solo di accompagnamento in questo momento importante della vita dei propri figli ma anche di crescita nella fede. (leggi)

https://youtu.be/wuPrhbFN9KU