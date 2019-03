Abruzzo, nuovo portale Arta sulla qualità dell'aria

L'Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta) ha un nuovo portale internet con dati e informazioni relativi al monitoraggio della qualità dell'aria effettuato da Arta Abruzzo tramite centraline di rilevamento sul territorio regionale. La nuova piattaforma - sira.artaabruzzo.it e www.artaabruzzo.it - risolve difficoltà tecniche riscontrate da alcuni anni nella visualizzazione dei dati, dovute a sistemi informatici obsoleti. Tra le novità le previsioni sulla qualità dell'aria. A presentarlo a Pescara sono stati il direttore generale Francesco Chiavaroli, il direttore tecnico Carla Giansante, i tecnici, il responsabile informatico dell'agenzia Antonio Salini, Gabriele Curci, ricercatore Cetemps (Centro di Eccellenza in Telerilevamento e Modellistica Previsionale di eventi severi) e Fausto Villani, amministratore unico Tab Consulting srl di Potenza, specializzata in sistemi informativi per monitoraggio ambientale, individuata con ricerca di mercato ristretta a società che avevano già elaborato prodotti simili.