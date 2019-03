San Salvo: il 2 giugno la festa di san Nicola Vescovo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Mercoledì 13 Marzo 2019 presso la sede delle Opere Parrocchiali della chiesa di San Nicola Vescovo si e' costituito il comitato festa di San Nicola. Chi non ha potuto partecipare al primo incontro e/o si vuole mettere a disposizione per l'organizzazione della festa ed entrare a far parte del comitato può ancora farlo rivolgendosi al parroco don Beniamino Di Renzo.

Quest' anno la festa si svolgerà come da tradizione nella prima domenica di giugno.

La festa in onore di San Nicola e' molto sentita da tutta la popolazione di San Salvo.

La devozione cittadina a questo santo risale a tempi molto remoti. La fede in Gesù salvatore, che ha animato tutta la vita di San Nicola per noi cristiani rappresenta l’ancora di salvezza dove aggrapparsi sempre.

Viva San Nicola e viva anche tutta la comunità di San Nicola!