"Una vita da social", campagna educativa il 15 a Montesilvano

E' ripartita da Matera, capitale europea della cultura, la 6/a edizione di "Una Vita da Social", campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per la sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori. In Abruzzo l'appuntamento è venerdì 15 marzo al 'Pala Dean Martin' di Montesilvano (Pescara), dalle 8 alle 14. Anche quest'anno l'iniziativa è organizzata in collaborazione con Co.re.Com.

Abruzzo. Gli studenti visiteranno il truck dove personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni illustrerà le insidie del web. In una sala nel Palacongressi mini lezioni. All'esterno, nei pressi del truck della Polizia Postale, saranno presenti anche personale dell'XI Reparto Volo di Pescara con un elicottero, il Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, il Nucleo Artificieri e l'Unità Cinofila della Questura di Pescara.