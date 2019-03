"Ritratti di donne", spettacolo sansalvese di successo approdato a Vasto grazie al Lions Club

Quando si diventa soci Lions, si intraprende un viaggio insieme con tante altre persone, viaggio che non ha un arrivo, nè una meta conclusiva, ma tante tappe, tante soste di conoscenza della realtà, di riflessioni e quindi in conclusione un aumento e un miglioramento della capacità di servire.

Il viaggio lionistico non prevede solo attività concrete ma talvolta incontri, conoscenza di storie, di problemi o semplicemente date di celebrazioni importanti e significative. Appunto per l’8 Marzo data intesa genericamente “Festa della donna” ma in realtà chiamata “Giornata internazionale della donna” i soci lions del Club Vasto New Century hanno offerto alla cittadinanza vastese, presso l’Istituto Figlie della Croce, uno spettacolo teatrale intitolato “Ritratti di donne”.

Il service è stato fortemente voluto dalla presidente del Lions del Club Vasto New Century, Annalisa Bolognese che aveva avuto modo di apprezzare questo spettacolo tenutosi a San Salvo il 24 novembre 2018.

Tale spettacolo è stato ideato e realizzato dalla Parrocchia San Nicola Vescovo di San Salvo in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “R. Mattioli” con la regia della bravissima prof.ssa Angela Strippoli.

Lo spettacolo presentava otto personaggi femminili ricordate nel mondo per la singolarità e la forza delle loro azioni, trasformatesi queste poi in altrettanti stili di vita. Otto simboli di donne che si sono distinte in ambiti diversi: dall’espressione poetica all’innovazione pedagogica, dal rifiuto della discriminazione al riconoscimento del diritto all’istruzione. Tra tutte non è mancata la figura di madre Teresa di Calcutta, esempio mondiale di abnegazione, aiuto, servizio totale verso l’altro: il povero e il malato.

Un grazie di cuore da parte del Club alla boutique Ego che ha sostenuto questa iniziativa e al pubblico per l’affettuosa partecipazione.