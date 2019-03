La compagnia teatrale "Lu Vrascire" domani in scena con un nuovo e travolgente spettacolo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domani sera presso il centro Culturale Aldo Moro alle ore 21:00 andrà in scena lo spettacolo " Date e redaye la cipolle decente aye" della compagnia di teatro LU VRASCIRE.Chi vuole ancora acquistare il biglietto ci si può recare la sera stessa dello spettacolo,dove all' ingresso,si faranno trovare alcuni volontari della compagnia con un tavolino.Le altre date dello spettacolo sempre al Centro Culturale Aldo Moro sono: 15-16-17-21-22-23-24 marzo 2019.Orari spettacoli feriali ore 21/domenica 17 e domenica 24 ore 17:30 e ore 21:00.La prevendita biglietti e' situata in C.so Umberto I numero 40 ed e' aperto tutti i giorni dalle ore 18:00 alla ore 20:00.Buon spettacolo a tutti.