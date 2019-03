In marcia per il clima, Legambiente lancia tre appuntamenti in Abruzzo

Domani venerdì 15 marzo, in oltre 1300 diverse località di tutto il mondo, milioni di ragazzi scenderanno in piazza per sollecitare i governi ad agire contro il surriscaldamento climatico. Legambiente lancia 3 appuntamenti in Abruzzo :

- LANCIANO, oer 9.30, Scuola primaria Rocco Carabba

- PESCARA. ore 11.00 , area Madonnina con la i ragazzi dell'Istituto Volta, azione ecologica sulla spiaggia con flash mob 'No petrolizzazione'

- L'AQUILA, ore 13,30, a San Bernardino