Tornano le Giornate FAI di Primavera | presentazione sabato 16 marzo ore 11,30

La Delegazione Abruzzo del FAI Fondo Ambiente Italiano organizza per sabato 16 marzo 2019 alle ore 11,30 nella sala Corradino d’Ascanio del Consiglio Regionale – piazza Unione, Pescara, terzo piano – la conferenza stampa di presentazione delle Giornate FAI di Primavera, appuntamento straordinario con le bellezze del nostro territorio. All’incontro di presentazione parteciperanno il presidente regionale del FAI Massimo Lucà Dazio e l’assessore regionale al Turismo Mauro Febbo, insieme ai rappresentanti delle delegazioni di Pescara, Chieti, Vasto, Lanciano, L’Aquila e Teramo, dei Gruppi FAI della Marsica e di Penne, e dei Gruppi FAI Giovani di Chieti, di Pescara e di Teramo. Giunta alla 27esima edizione, l’iniziativa è in programma nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo e coinvolgerà tutte le Delegazioni FAI e i Gruppi FAI dell’Abruzzo e consentirà di visitare luoghi per gran parte inaccessibili.