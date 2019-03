Il Pd di San Salvo sul centro storico, “Necessario un percorso da pianificare insieme”

Una migliore tassazione, un nuovo piano parcheggi, uno studiato quanto fattibile piano marketing del centro storico e il tutto che tenda verso una “città sostenibile”. Sono queste alcune proposte che avanziamo per far “ripartire” il centro storico di San Salvo da troppo tempo “morto”. Dopo anni finalmente se ne parla. Dopo anni finalmente si muove qualcosa. Accusati dalla maggioranza di fare sempre e solo sterili attacchi, finalmente constatiamo che il problema da noi più volte sollevato sia divenuto ora problema comune da affrontare.

Riteniamo che ogni iniziativa avanzata sia importante e fondamentale. È nostra intenzione organizzare a breve un incontro con le attività presenti nel centro storico e con le associazioni di categoria e che sarà aperto a tutti. Riteniamo che dialogare con tutti i soggetti interessati e con quanti hanno a cuore il centro storico di San Salvo sia importante e costruttivo come altrettanto importante e costruttivo sia pianificare insieme un percorso deciso, da portare avanti con costanza e impegno. Cosa che per anni è mancata da parte dell’amministrazione comunale di centrodestra. Capire, ascoltare, dialogare e pianificare. E' quanto faremo a breve. Il tutto per il futuro di San Salvo e del centro storico.

Leggiamo infine dagli organi di stampa locale la proposta avanzata da alcuni commercianti circa la riapertura al traffico di una parte di via Roma. Ritenendo tale proposta di interesse per tutta la città e ritenendo tale proposta importante e radicale, riteniamo che la stessa debba però essere sottoposta ad un referendum cittadino.