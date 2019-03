Legambiente aderisce al sit-in che si terrà domani a Valle Cena

Legambiente aderisce al Sit In che si terrà domani 16 marzo alle ore 10.00 davanti al CIVETA in loc. Valle Cena, per ribadire che il futuro della gestione dei rifiuti non è nelle discariche ma nell'economia circolare che mette al centro della discussione i temi della sostenibilità economica, sociale ed ambientale degli impianti. Un'iniziativa per chiedere anche a che punto è la realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani in grado di produrre biometano. Un progetto di economia circolare che rappresenta un miglioramento dell’impianto di compostaggio, vera ragione di vita del CIVETA, e che costituisce un anello fondamentale nella gestione dei rifiuti biodegradabili dell'intera Regione Abruzzo.