Riaperto al traffico il viadotto San Nicola I sulla Statale 16 Adriatica

Riaperto al traffico, nuovamente con il passaggio regolato da un semaforo con senso unico alternato, il viadotto San Nicola I, sulla Statale 16 Adriatica, in territorio di Vasto.

La chiusura, all'inizio del mese di febbraio, era stata disposta dall'Anas per i lavori che interessano il ponte e, in particolare, le verifiche statiche.

Notevoli i disagi alla circolazione in zona, con deviazione del passaggio dei mezzi, anche di quelli pesanti, nell'abitato di Vasto, ed in particolare nell'area di via del Porto con difficoltà dei tir nell'attraversare, in direzione nord, il sottopasso di via Mario Molino.