La Us San Salvo perde 2-1 a Scafa

Sconfitta di misura per l’U.S. San Salvo sul campo della Scafa. La compagine biancazzurra è stata battuta dai locali per 2-1.

La partita inizia senza grossi sussulti con le due squadre che si equivalgono. Al 14’ un errore difensivo tra Cialdini e Piermattei spalanca le porte agli ospiti con D’Ancona che firma il vantaggio. Al 33’ bella combinazione tra Costantini e Molino che entra in area e viene steso da un difensore locale. Numerose le proteste dei biancazzurri ma il direttore di gara lascia giocare. Allo scadere ci prova lo Scafa ma il diagonale di Traore finisce ampiamente a lato. A inizio ripresa dopo soli 2’ arriva il raddoppio: Traore supera in velocità Luongo e serve D’Ancona che per la seconda volta trafigge Cialdini. Al 58’ il San Salvo accorcia le distanze con un eurogol di D’Ottavio che da 30 metri lascia partire un missile che si deposita in rete. Cinque minuti dopo Molino solo contro il portiere viene steso in area ma anche in questa circostanza il direttore di gara lascia proseguire. A sette minuti dal termine Cialdini è bravo a negare la rete a Di Biase. Fino al triplice fischio il risultato non si schioda.

-comunicato stampa-