'Giornate Fai di Primavera', fine settimana tra archeologia e natura a Vasto e San Salvo

Sabato 23 e domenica 24 marzotorna uno degli appuntamenti più partecipati ed amati, quello con le 'Giornate Fai di Primavera', iniziativa del Fondo per l'Ambiente Italianoche giunge quest'anno alla sua 27esima edizione.

'Vetrina' ufficiale la presentazione avvenuta nella sede del Consiglio regionale a Pescara dal presidente della Delegazione Abruzzo e Molise del Fai Massimo Lucà Dazio, con molti delegati provinciali e l’assessore regionale al Turismo e alla Cultura Mauro Febbo.

In Abruzzo saranno aperti 66 siti in 19 località, grazie alla spinta organizzativa della delegazione regionale, delle sei delegazioni provinciali, dei gruppi Giovani e all’aiuto di tanti Apprendisti Ciceroni e volontari, che guideranno i visitatori "a scoprire luoghi spesso inaccessibili ed eccezionalmente visitabili, con la possibilità di sostenere la Fondazione con un contributo facoltativo o con l’iscrizione", si legge in una nota.

“Siamo molto soddisfatti del programma di quest’anno – ha detto Massimo Lucà Dazio – con la possibilità di visitare strutture pubbliche e contesti privati altrimenti impossibili da vedere e ammirare,un appuntamento irripetibile del nostro panorama culturale e una grande occasione per valorizzare un patrimonio nascosto che potrà essere conservato con contributo di tutti”.

Per l’elenco completo delle 1.100 aperture in Italia sarà possibile consultare il sito www.giornatefai.it o telefonare al numero 02-467615399.

DELEGAZIONE DI VASTO

SAN SALVO

A San Salvo con il FAI: storia, arte, natura e tradizioni

Palazzo De Vito “Casa-Mura” Piazza San Vitale – Centro storico

Apertura: Sabato: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 19:30 (ultimo ingresso 19:00)

Domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 19:30 (ultimo ingresso 19:00)

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico “R. Mattioli” San Salvo

Iniziative Speciali: Mostre fotografiche “C’era una volta, – Non parlare: FAI!”

Isola Archeologica del Mosaico Romano* Piazza San Vitale – Centro storico

Apertura: Sabato: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 19:30 (ultimo ingresso 19:00)

Domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 19:30

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico “R. Mattioli” San Salvo

Chiesa di San Giuseppe* Piazza San Vitale – Centro storico

Apertura: Sabato: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 19:30 Note: Durante la Messa la presentazione del monumento verrà svolta solo nella parte esterna

Domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 19:30 (ultimo ingresso 19:00) Note: Durante la Messa la presentazione del monumento verrà svolta nella parte esterna

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico “R. Mattioli” San Salvo

Museo Ipogeo “Porta della Terra”* Piazza San Vitale – Centro storico

Apertura: Sabato: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 19:30 (ultimo ingresso 19:30)

Domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 19:30 (ultimo ingresso 19:30)

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico “R. Mattioli” San Salvo

Iniziative speciali: Sabato ore 19 canti popolari sansalvesi con “Gli Amici delle Tradizioni”

Domenica ore 18.30 Ensemble d’archi con “Musica in crescendo”.

La Giostra della Memoria* Corso Umberto I, 19 – centro storico

Apertura: Sabato: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 19:30 (ultimo ingresso 19:00)

Domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 19:30 (ultimo ingresso 19:00)

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Polo Liceale “Pantini Pudente” Vasto, Liceo Scientifico “R.

Mattioli” San Salvo.

Iniziative speciali: “M’arcorde” a cura di Finemente

Giardino Botanico Mediterraneo*

Via R. Paolucci / Lungomare Nord C. Colombo

Apertura: Sabato: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Istituto Comprensivo 1 “Salvo D’Acquisto” San Salvo

Iniziative Speciali: DOMENICA mattina: PEDALATA Centro storico – Pista ciclabile – Marina – Giardino Botanico con ASD Ciclistica Velo Club e ASD Ciclistica Valle del Trigno. Raduno: ore 9, in Piazza Giovanni XXIII Partenza: 9.30

Acquedotto Romano Ipogeo. Il Pozzo Pentagonale.* Piazza San Vitale (centro storico)

Apertura: Sabato: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 19:30 (ultimo ingresso 19:00)

Domenica: 09:30 – 13:00 / 15:00 – 19:30 (ultimo ingresso 19:00)

Visite a cura di: Visite a cura di Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico “R. Mattioli” San Salvo

VASTO

Area Archeologica delle Terme Romane* Via Adriatica

Apertura: Sabato: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:30

Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Istituto Tecnico “F. Palizzi”, Polo Liceale “R. Mattioli”, Istituto

Comprensivo “G.Rossetti”, Polo Liceale “Pantini Pudente” Visite in lingua inglese

Iniziative Speciali: Visite guidate al centro storico di Vasto, in partenza dalle Terme Romane.

Mattina ore 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, Pomeriggio ore 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30.

Domenica ore 9.30 camminata “Nordik Walking” Terme Romane con il sentiero del QI di Rosita Ruggeri.