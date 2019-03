Guardia di Finanza sequestra tir e 29mila litri gasolio al casello dell'A14

Sequestrato dalla Guardia di Finanza di Termoli un autoarticolato con targa polacca che trasportava 29 'cubotti', della capacità di 1000 litri l'uno, contenenti gasolio di contrabbando. Il tir, all'uscita del casello autostradale di Termoli sull'A14, è stato sottoposto a un controllo dai finanzieri e a seguito di verifiche sono stati apposti i sigilli al carburante. Il mezzo pesante trasportava prodotti energetici sottoposti ad accisa, ma in realtà, le Fiamme Gialle hanno accertato come la documentazione fiscale esibita, a giustificazione di quel trasporto, risultasse falsa. Le Fiamme Gialle gialle, oltre a require i 29.000 litri di gasolio di contrabbando, hanno denunciato l'autista per sottrazione all'accertamento/pagamento dell'accisa sugli oli minerali e per irregolarità sulla circolazione con l'aggravante della transnazionalità.