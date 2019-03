San Salvo: il karateka Stefano Blasioli vince la semifinale del VI Trofeo InterRegionale Csen di Karate.do

Domenica 17 marzo 2019 si è disputata a San Salvo, presso la palestra scolastica di Via Verdi, la semifinale del “VI Trofeo InterRegionale di Karate.do” una Gara Promozionale InterRegionale Csen, competizione valida per il Circuito Csen Abruzzo Cup, organizzata dal Maestro Nicola Di Niro della palestra Karate Shodokan di San Salvo, coadiuvato dalla consorte Maristella Piacente e dal Maestro Agostino Toppi, Responsabile Karate Csen Abruzzo, a cui hanno partecipato quasi 300 atleti provenienti dall’Abruzzo, dalle Marche e dal Molise, dai più piccoli (Samurai) fino ai Master under 65 anni.

Le gare hanno previsto le seguenti prove: palloncino, GT percorso, Kumite a coppie (categorie fanciulli e ragazzi), Kata Individuale, Duo Kata, Kata Karate Integrato, Kumite Individuale, forme.

A tal proposito, ecco di seguito i primi quattro karatechi in ordine di posizione, dal più alto gradino del podio della categoria Open Misto, tutti giovanissimi atleti dai 20 ai 25 anni:

1) Blasioli Stefano (classe 1993) della Top Master di Lettomanoppello, 2) Luca Di Marcello (classe 1999) dell'Accademia TenRyu Karate di Chieti, Girola Francesca (classe 1999) della Top Master di Lettomanoppello, 4) Pagliari Martina (classe 2004) dell'Accademia TenRyu Karate di Chieti.

Gli organizzatori hanno tenuto particolarmente a ringraziare gli arbitri delle gare sia abruzzesi che marchigiani.