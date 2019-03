Gli asparagi: iniziato il periodo della raccolta

Tra gli ortaggi tipici della stagione primaverile, gli asparagi ci purificano, ci fanno dimagrire e ci mettono di buon umore; inoltre per procurarsi autonomamente gli asparagi, in tanti si prodigano in lunghe passeggiate nelle aree verdi e boschive da cui trae beneficio il corpo e la mente.

Appartenenti alla famiglia delle Liliaceae, sono un alimento molto diffuso in tutta Italia.

In commercio esistono diversi tipi di asparagi: selvatici e coltivati. I primi crescono nella fascia mediterranea e hanno un colore verde molto scuro, tendente al viola. Sono più profumati delle varietà coltivate e contengono un numero maggiore di fitonutrienti. Le varietà coltivate sono quella bianca e quella verde. In generale, queste varietà sono più tenere e hanno un sapore più delicato.

Un modo facile e veloce di preparare questo ortaggio è certamente la frittata di asparagi.

Ricetta per 2 persone

INGREDIENTI:

500 g di asparagi selvatici

4 uova medie

4 cucchiai di olio di oliva

sale q.b.

acqua q.b.

PROCEDIMENTO:

Pulire gli asparagi eliminando la parte più dura del gambo e spezzettarli. Cuocerli in padella con l’olio d'oliva a fiamma viva per circa 10 minuti, con il coperchio sulla padella. Aggiungere mezzo bicchiere di acqua, scoperchiare e far cuocere finché gran parte dell’acqua non sarà evaporata. A questo punto unirvi le uova sbattute, un pizzico di sale, cercando di distribuirle uniformemente sugli asparagi. Cuocere la frittata su entrambi i lati, capovolgendola usando un coperchio o un piatto. Servire subito.

​Per chi non gradisce quel gusto troppo amaro degli asparagi, sbollentarli qualche minuto nell’acqua. Aiuterà a renderli anche più teneri.