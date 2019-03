Deformazioni e avvallamenti: dal 20 marzo limite di velocità a 30 km/h in via Strada Istonia

A partire dal 20 marzo in via Strada Istonia, dall'intersezione con la rotatoria di via Cavour e fino all'intersezione della rotatoria con via Discobolo, e in via Pertini, verrà istituito il limite massimo di velocità a 30 km/h e l'apposizione di appositi cartelli stradali integrativi "Attenzione strada dissestata" e "Pericolo", "poichè sui predetti tratti di strada la pavimentazione stradale presenta innumerevoli parti con scadimento delle originarie caratteristiche, acuitesi anche a seguito del notevole transito veicolare di mezzi pesanti", si legge nell'ordinanza, "che hanno determinato deformazioni e avvallamenti che rendono difficoltoso il transito veicolare rappresentando un costante pericolo per la circolazione stradale".