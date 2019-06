San Giuseppe, Auguri a tutti i Papà!

San Giuseppe festeggiato il 19 Marzo è il Santo protettore dei lavoratori in genere, dei falegnami, dei carpentieri, dei vedovi e dei padri.

Giuseppe, uomo giusto, non ha parola nei vangeli se non i quelli apocrifi, dai quali si sa che gli fu data in sposa Maria quando ormai era gia in età avanzata e forse già vedovo.

Venerato in diverse località, in tutta Italia si festeggiano le sue ricorrenze con le famose "Zeppole" di San Giuseppe, delle paste dolci (fritte o cotte al forno) ricoperte di crema pasticcera e amarene sciroppate.

Per le ricorrenze nel calendario civile la data viene celebrata come festa del papà e della paternità.