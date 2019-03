San Giuseppe: gli auguri di Tiziana Magnacca e il ricordo della visita di papa Wojtyla

Non c'è speranza senza paura, né paura senza speranza. (Karol Wojtyla)

Nel formulare carissimi auguri a tutti i papà non posso non tornare con la mente al 19 marzo di 36 anni fa quando San Salvo accolse san Giovanni Paolo II. Karol Wojtyla celebrò la messa nel piazzale della Magneti Marelli e si fermò a pranzo con i lavoratori della Siv, nella giornata di San Giuseppe lavoratore.

Insieme ai miei concittadini e alla comunità vastese voglio ricordare che la nostra è la terra benedetta dal Papa del lavoro, della sofferenza e della solidarietà.

Buona giornata, con un messaggio speciale ai papà: che, assieme alle mamme, siano i fari di riferimento per ogni famiglia, nella consapevolezza che solo saldi vincoli d’affetto aiutano ad affrontare e vincere tutte le sfide.

Buona festa del papà a tutti, nella speranza che ci siano opportunità di lavoro per ogni famiglia