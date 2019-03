San Salvo, il Riesame revoca la misura cautelare alla maestra 57enne

Il Tribunale del Riesame dell’Aquila ha annullato la misura cautelare emessa nel febbraio scorso nei confronti di una maestra 57 enne di San Salvo. La docente era stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti in danno di alcuni allievi di una scuola dell’infanzia. Il delicato caso è stato discusso giovedì scorso, quando il difensore dell’indagata, l’avvocato Alessandra Cappa, ha sostenuto le ragioni della sua assistita, convincendo i giudici della libertà che quella restrittiva era stata misura spropositata nei confronti di un’insegnante che, per decenni, è stata modello educativo per centinaia di bambini. Annullate le esigenze cautelari (la docente era già tornata in libertà nei giorni scorsi su ordine del Gip di Vasto), viene meno, adesso, anche l’interdizione dall’insegnamento adottata in via cautelare.

“La mia assistita ha accolto con comprensibile soddisfazione il verdetto dei giudici del Riesame – ha detto l’avvocato Cappa – e, dopo settimane nel tritacarne, anche mediatico, attualmente è in malattia e il suo ritorno a lavoro non è prossimo”. La maestra era stata posta ai domiciliari su disposizione del Gip del Tribunale di Vasto, Italo Radoccia che aveva accolto la richiesta del pm, Michele Pecoraro: denunciata, pare, da due colleghe, la donna, dai metodi definiti all’antica, era accusata di essere a volte rude verso i bambini, taluni dei quali, sembra, presi a schiaffi quando serviva riportare la calma in classe. Le indagini dei carabinieri, scattate nel settembre scorso, avevano documentato, attraverso 500 ore di filmati di una telecamera nascosta, una quindicina di episodi sospetti. I genitori degli allievi si costituiranno parte civile in un eventuale giudizio, attraverso l’avvocato Antonello Cerella.