La Sevel di Atessa assume 500 lavoratori interinali

Il gruppo FCA assumerà oltre 500 assunzioni di lavoratori interinali nelle prossime settimane alla Sevel di Atessa (Chieti). "In maggioranza saranno operai più una quota di specializzati - fa sapere l'ufficio stampa - Inoltre la maggior parte degli assunti sono della zona. Per maggio è inoltre previsto l'aumento dei turni di produzione". "E' una notizia importante - dice la Fim Cisl - Queste nuove assunzioni di giovani, tra i 20 e 32 anni, molti diplomati, tecnici e periti, danno speranza al territorio ed è garanzia del futuro della Sevel. Oggi si è iniziato anche a discutere dell'aumento dei turni, che dovrebbero passare da 15 a 17. Come Fim chiediamo che il lavoro sia equamente ripartito fra tutti i dipendenti". Col nuovo innesto si punta a superare quota 300 mila furgoni Ducato nel 2019. "L'annuncio è fatto estremamente rilevante - aggiunge il segretario della Uilm Chieti-Pescara Nicola Manzi - La maggior parte dei nuovi lavoratori saranno abruzzesi: è una bella risposta per il territorio".