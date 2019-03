Da aprile raddoppiano i voli all'Aeroporto d'Abruzzo: tutti i dettagli

Raddoppia il numero dei voli in partenza dall’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo. Sette le rotte che verranno attivate nei mesi di aprile e maggio, tra nuovi voli e ripartenze programmate per l’estate 2019. Si parte il prossimo primo aprile con il battesimo di Praga e la riconferma di Varsavia, a bordo dei vettori della compagnia irlandese low cost Ryanair. Due i voli settimanali, con Praga il lunedì ed il venerdì fino al 25 ottobre e Varsavia il lunedì ed il giovedì, fino al 24 ottobre.

Seguono le destinazioni di Dusseldorf, riconfermato per la stagione estiva dal 3 aprile al 26 ottobre,con due voli settimanali nei giorni di mercoledì e sabato ed il gettonato volo di Girona dal 4 aprile al 24 ottobre, che offrirà ai passeggeri la possibilità di decollare nei giorni di giovedì e domenica.

Il 5 aprile sarà, poi, la volta della ripartenza di Cracovia, raggiungibile nei giorni di lunedì e venerdì, fino al 25 ottobre.

Cagliari e Palermo le due nuove rotte curate dalla compagnia aerea Volotea, che si aggiungono al già attivo collegamento con Catania. Anche in questo caso si vola due giornali la settimana. Palermo, attivo dal 6 aprile al 26 ottobre, volerà nei giorni di martedì e sabato nei mesi di aprile, maggio ed ottobre, mentre da giugno a settembre si vola il lunedì ed il venerdì.

Dal 31 maggio, infine, i passeggeri potranno raggiungere anche Cagliari fino al 4 ottobre, nei giorni di lunedì e venerdì.

“Le quattro ripartenze summer ed i tre nuovi voli – ha sottolineato il Presidente della Saga Enrico Paolini – evidenziano una saturazione positiva dell’Aeroporto d’Abruzzo, confermando le nostre aspettative di crescita e l’efficienza delle nuove strutture di cui ci siamo dotati in questi ultimi mesi. Basti pensare che oggi il nostro scalo è in grado di accogliere più voli contemporaneamente, sfruttando in pieno i cinque nuovi gate recentemente attivati”.