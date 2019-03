Prevenzione del dissesto idrogeologico: il Comune di Palmoli ottiene il finanziamento

Il Comune di Palmoli è nell'elenco dei Comuni che hanno ottenuto il finanziamento della Protezione Civile per intervento di consolidamento con sistemazione stradale in località Fontelacasa e Croce Grossa (Contrada Peschioli) del Comune di Palmoli. Intervento finanziato nell'ambito del programma di prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio. L importo del finanziamento è di 150 mila euro e i lavori devono essere appaltati entro il 30 settembre 2019.

"Questa amministrazione ha seguito con attenzione tutto l'iter burocratico che la Regione Abruzzo, il Genio Civile e la Protezione civile ha messo in atto negli anni passati per contrastare e risolvere i problemi di dissesto idrogeologico del territorio abruzzese", ha commentato il vicesindaco di Palmoli Lorenzo Di Ninni, "Tutto è frutto del lavoro costante che dedichiamo quotidianamente per cercare di risolvere i problemi senza fare polemiche", continua, "La burocrazia in Italia è più lenta che nel resto dell'Europa. Ma chi ha pazienza alla fine racconta quello a cui ha lavorato per anni. Ora attendiamo fiduciosi il mega progetto di asfalti per le strade provinciali del Vastese. Insieme al comune di Lentella quale ente appaltante per conto della provincia, si sta lavorando a ritmi veloci per arrivare ad appaltare i 4 milioni e 400 mila euro di fondi Masterplan".