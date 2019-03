Pd San Salvo: “Urgente e necessario il rifacimento dell'intero manto stradale cittadino”

Il dissesto del manto stradale di via Sandro Pertini e di un tratto di strada di via Istonia sottoposte da oggi a limitazione della velocità a 30Km/h rientra nel più ampio dissesto e deterioramento dell'intero manto stradale cittadino. Non c'è infatti strada a San Salvo che la si percorra senza imbattersi in profonde buche, pronunciati avvallamenti ed evidenti dissesti del manto stradale segno della noncuranza e della assente manutenzione stradale e viaria avvenuta in questi sette anni dall'amministrazione di centrodestra.

La città sta cadendo a pezzi. Punto. E l'incapacità di governo dell’amministrazione comunale di centrodestra che in sette anni ha solo fatto proclami vuoti, ha solo diramato comunicati stampa volti a descrivere una realtà che non esiste, ha solo messo in essere parate istituzionali lasciando i problemi dietro la porta, ormai è sotto gli occhi di tutti. E ora dopo in sette anni queste inefficienze e questi problemi sono divenuti di URGENTE e NECESSARIA risoluzione.

Occorre intervenire. E occorre farlo al più presto. Perché se ciò non avvenisse i danni per la città potrebbero essere irreparabili più di quanto non lo siano già sia sotto il profilo economico (molti i soldi da stanziare oggi figuriamoci se si attende ancora) e sia sotto il profilo dell'immagine della città. Ormai San Salvo sta diventando sempre più una città fantasma. La città è sporca, le strade sono diventate dei veri e propri colabrodo, i soldi in bilancio non ci sono e una programmazione per i prossimi anni a venire non c'è. Manca persino l'idea della "città che vogliono lasciare".

La verità è che l'amministrazione comunale di centrodestra senza i fondi stanziati dalla Regione a guida Pd e/o da altri Enti nulla avrebbe fatto alla città. Ricordiamo inoltre all'amministrazione comunale di centrodestra che le strade comunali rientrano nel concetto di "sicurezza della città". Dov'è ora questa sicurezza?

Come Pd qualche mese fa avevamo "ri-sollevato" il problema del deterioramento del manto stradale come già più volte fatto. L'amministrazione comunale aveva annunciato poi che era a lavoro per un piano asfalti straordinario da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale. Ai proclami e agli annunci della maggioranza di centrodestra vogliamo i fatti. E li vogliamo adesso!

Per ora, nel concreto, assistiamo solo a consigli comunali convocati con urgenza per chiedere anticipazioni di liquidità per pagare i debiti che contrae ogni giorno che passa. L'ammnistrazione di centrodestra è persino incapace di programmare, pianificare e pagare quel poco che offre alla città.

Ci auguriamo quanto prima che vengano effettuati i lavori di rifacimento del manto stradale DELL'INTERA CITTÀ.