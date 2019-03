Preparativi alla festa di SVM: le Some saranno disponibili da giovedì prossimo

Sta per arrivare la festa del nostro Patrono Vitale Santo e Martire. La rievocazione delle Sagnitelle quest’anno sarà fatta il 6 aprile; quindi la distribuzione dei sacchi, per le Some, verrà effettuata da giovedì 28 Marzo in via Roma n.39 nel locale dove verranno consegnati i taralli. Il locale, ex barberia, del Sig. Di Petta Vito che anche quest’anno lo ha messo a disposizione.