Raccolta fondi alla primaria di via De Vito per aiutare una famiglia rimasta senza papà

Gara di solidarietà alla scuola primaria di via De Vito. La città di San Salvo è chiamata a dar prova del suo grande cuore. E questa volta ha deciso di adoperarsi a favore di una famiglia che ha vissuto un vero dramma e lo vive ancora tutt’oggi. E' venuto improvvisamente a mancare, una settimana fa, all'età di soli 38 anni, Doru Petrisor Stepan, marito e padre di tre figli, di 8, 6 e 1 anno ed era l’unico sostentamento economico per la famiglia, dal momento che la madre è casalinga. Proprio per questo motivo tutta la scuola, quella che frequenta il bimbo di 8 anni, ha deciso di istituire una raccolta fondi a offerta libera per la famiglia il cui ricavato, attraverso un assegno, è stato consegnato ieri alla madre. Un piccolo gesto solidale che però, in un momento come questo, può far davvero tanto.

"L’idea è nata per sostenere in questo tragico momento i bambini rimasti dolorosamente senza papà ed anche in una precaria situazione economica. Il nostro vuole essere un aiuto per far si che abbiano una vita dignitosa", fanno sapere i rappresentanti di classe.

La scuola inoltre lancia un appello al sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e a tutta la comunità affinchè la madre di famiglia possa trovare un lavoro e continuare a garantire alla sua famiglia la stessa serenità di prima. Un'iniziativa che dimostra l'umanità di una città unita per aiutare chi è meno fortunato.