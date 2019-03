Us San Salvo quale futuro? Sabato indetta conferenza stampa per parlarne

Riceviamo e pubblichiamo questo invito a partecipare ad un incontro aperto al pubblico sulle sorti della Us San Salvo:

"Sabato 23 marzo, alle ore 10.30, presso la Caffetteria del Quadrilatero in piazza San Vitale a San Salvo il sottoscritto, a nome di una cordata di imprenditori, terrà una conferenza stampa per parlare del futuro dell'U.S. San Salvo. Nel corso della conferenza sarà illustrato un progetto per i prossimi anni. Osvaldo Menna."