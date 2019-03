Al via le Giornate FAI di Primavera: in Abruzzo 66 luoghi aperti in 19 località

Lo splendido paradosso della bellezza italiana è l’essere insieme quotidiana e straordinaria,a volte sontuosa ed esplicita,altrenascosta e ferita, ma sempre così profondamente nostra da definire chi siamo e ricordarci gli innumerevoli intrecci che hanno tessuto le nostre origini,lasciando improntenel nostro patrimonio culturale quasi fossero indizi.

La 27ª edizione delle Giornate FAI di Primavera è in programma sabato 23 e domenica 24 marzo 2019, ragion per cuiil Fondo Ambiente Italiano invita tuttia partecipare per guardare l’Italia come mai fino ad ora e costruire un ideale Ponte tra Cultureper viaggiare in tutto il mondo.

Se le Giornate Fai di Primavera nel 2018 hanno richiamato 11mila visitatori, quest’anno la posta in gioco è ancora più alta per l’Abruzzo chepresenta ben 66 siti in 19 località grazie alla spinta organizzativa dellaDelegazione regionale, delle sei Delegazioni provinciali, dei Gruppi Giovani e all’aiuto di tanti Apprendisti Ciceroni e volontari, che nel prossimo weekend guideranno i visitatori a scoprireluoghi spesso inaccessibili ed eccezionalmente visitabili, con la possibilità di sostenere la Fondazione con un contributo facoltativo o con l’iscrizione.

“Siamo molto soddisfatti del programma di quest’anno – ha detto Massimo Lucà Dazio, presidente del FAI Abruzzo e Molise –con la possibilità di visitare strutture pubbliche e contesti privati altrimenti impossibili da vedere e ammirare, un appuntamento irripetibile del nostro panorama culturale e una grande occasione per valorizzare un patrimonio nascosto che potrà essere conservato con contributo di tutti”.

“Sono felice di potersupportare questa iniziativa del FAI – ha aggiunto il neo assessore al Turismo e Cultura Mauro Febboin occasione della conferenza stampa di presentazione – perché è questo il modo giusto e sostenibile per far conoscere le bellezze dell’Abruzzo, unendo cultura, storia e ambiente, con un grande movimento che unisce volontari, privati cittadini e amministrazioni pubbliche che mettono a disposizione e alla portata di tutti le nostre ricchezze artistiche e archeologiche”.

In Abruzzo e nelle Marche le Giornate FAI di Primavera sono sostenute dal Gruppo Gabrielli, realtàdella Grande distribuzione organizzata del centro Italia con i marchi Oasi, Tigre e Tigre Amico.“Siamo sempre accanto agli amici del FAI - ha detto la vicepresidente Barbara Gabrielli – perché la cultura in qualsiasi sua forma è una risorsa di crescita e sviluppo per il Paese. La nostra azienda è davvero onorata di prendere parte a questa iniziativa nelle regioni Marche e Abruzzo, che tra l'altro hanno ottenuto un riconoscimento di tutto rispetto nella classifica nazionale “I luoghi del cuore” votata dai cittadini, piazzandosi rispettivamente all'ottavo e al quattordicesimo posto. I prossimi 23 e 24 marzo, i beniche accoglieranno i visitatori, permetteranno loro di goderne la bellezza, e di riflettere sulla fragilità del territorio laddove questo conservi ancora le ferite del terremoto”.

Per il 2019, la novità della più grande festa di piazza dedicata ai beni culturali del nostro Paese sarà FAI ponte tra culture, il progetto del FAI che si propone di amplificare e raccontare le diverse influenze culturali straniere disseminate nei beni aperti in tutta Italia. Molti di questi luoghi testimoniano la ricchezza derivata dall’incontro e dalla fusione tra la nostra tradizione e quella dei paesi europei, asiatici, americani eafricani.Ecco perché in alcuni di questi siti e in alcuni Beni FAI le visite saranno curate dacentinaia di volontari di origine straniera che racconteranno gli aspetti storici, artistici e architettonici tipici della loro cultura di provenienza che, a contatto con la nostra, ha contribuito a dar vita al nostro patrimonio.

In Abruzzo il tema annuale “FAI Ponte tra culture” sarà affrontato dalla Delegazione di Teramo nell’appuntamento previsto a Pineto (Villa Filiani) nel corso del quale sarà proiettato,alla presenza dell'assistente alla regia Luca Onorati e dell'ex Ambasciatore d’Italia in Albania Mario Bova, il documentario "Anija La Nave" (durata 80’) che, nel raccontare la storia degli sbarchi in Italia, ripercorre l’insediamento di una numerosa comunità albanese nel territorio di Pineto, in parte ripopolando anche il borgo di Mutignano, che ha così arricchitola propria cultura con quella dell’altra sponda dell’Adriatico.

Il 50% circa dei beni aperti durante le Giornate FAI di Primavera 2019 saranno fruibili anche da persone con disabilità fisica. Per l’elenco completo delle 1.100 aperture sarà possibile consultare il sito www.giornatefai.ito telefonare al numero 02/467615399.

Invitiamo tutti a diffondere in rete la notizia di questo evento utilizzando l’hashtag#giornatefai.

IMPORTANTE : Prima di recarsi a visitare i luoghi è opportunoverificare sul sito web eventuali modifiche di orari di apertura, variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse o imprevisti e la possibile chiusura anticipata delle code a causa della grande affluenza di pubblico.

Per il quinto anno consecutivo le Giornate FAI di Primavera chiudono la Settimana dedicata dalla Rai ai beni culturali in collaborazione con il FAI. Dal 18 al 24 marzo, infatti, la Rai racconterà luoghi e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità del nostro Paese: una maratona televisiva e radiofonica di raccolta fondi a sostegno del FAI, per sensibilizzare sempre più italiani sul valore del nostro straordinario patrimonio artistico e paesaggistico e per promuoverne la partecipazione attiva. La Settimana Rai per i beni culturali è realizzata conil Patrocinio di Rai - Responsabilità Sociale e con la Media Partnership di TG1, RAINEWS24, RAI TGR e RADIO1 cheassicureranno ampia informazione e una copertura capillare.

Le Giornate FAI di Primavera, oltre a essere un momento di incontro prezioso ed emozionante tra il FAI e la gente, sono anche un’importante occasione di condivisione degli obiettivi e della missione della Fondazione. Tutti possono dare il loro sostegno attraverso l’iscrizione annuale (vale tutto l’anno per avere sconti, omaggi e opportunità e in occasione delle Giornate FAI di Primavera permette di godere di ingressi dedicati e accessi prioritari), oppure con un contributo facoltativo , preferibilmente da 2 a 5 euro, che verrà richiesto all’accesso di ogni luogo apertoo ancora con l’ invio di un sms solidale al numero 45584, attivo fino al 31 marzo 2019. Si potranno donare 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali. La donazione sarà invece di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 5 e 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

Le aperture dell’edizione 2019 di Giornate FAI di Primavera sono rese possibili grazie al fondamentale contributo di importanti aziende: Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI e Partner dell’evento, da otto anni prezioso sostenitore dell’iniziativa e presente con il suo Parco Sorgenti di Riardo nella lista dei luoghi visitabili nelle due giornate.Banca Generali, realtà leader in Italia nel private banking, sostenitrice dell’evento per il sesto anno consecutivo affiancata da Enel, entrambe in qualità di Main Sponsor. Rekeep, principale gruppo italiano attivo nel facility management e amico del FAI dal 2018, che sostiene l’evento in qualità di Sponsor. Gruppo Gabrielli, realtà della Grande Distribuzione Organizzata del centro Italia con i marchi Oasi, Tigre e Tigre Amico, rinnova il suo sostegno all'evento per le regioni Marche e Abruzzo.

DHL Express Italy, che per il quinto anno consecutivo in qualità diLogistic Partner, garantisce la movimentazione di tutti i materiali nei siti delle Giornate FAI di Primavera.Si ringrazia inoltre GEDI Gruppo Editoriale per la consolidata collaborazione. Si ringraziano, infine, Regione Lazio, Regione Puglia, Regione Toscana e Provincia Autonoma di Trento per il contributo concesso. La 27ª edizione delle Giornate FAI di Primavera ha ricevuto la Targa del Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza e si svolge in collaborazione con la Commissione Europea e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane, di Rai Responsabilità Sociale e con la Media Partnership di TG1, RAINEWS24, RAI TGR e RADIO1.

FFAI ringrazia Province, Comuni, Soprintendenze, Università, Enti Religiosi, FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta, le Istituzioni Pubbliche e Private, i privati cittadini e tutte le aziende che hanno voluto appoggiare la Fondazione, oltre alle 125 Delegazioni, agli 89 Gruppi FAI e ai 91 Gruppi FAI Giovani, ai 7.500 volontari FAI, dei quali un centinaio sono i mediatori artistico culturali di FAI Ponte tra Culture, e ai circa 2.000 volontari della Protezione Civile che con il loro lavoro capillare e la loro collaborazione rendono possibile l’evento.

Ad affiancarli, nell’accogliere e guidare i visitatori, ci saranno 40.000 Apprendisti Ciceroni, studenti della scuola di ogni ordine e grado che hanno scelto con i loro docenti di partecipare nell’anno scolastico a un progetto formativo di cittadinanza attiva, un’iniziativa lanciata dal FAI nel 1996, che coinvolge ogni anno studenti felici di poter vivere e raccontare da protagonisti, anche solo per un giorno, meraviglie del loro territorio.

LANCIANO (CH)

Il "Viaggio" della memoria, dagli albori delle nuove tecnologie di trasporto

Ferrovia Adriatica Sangritana: Officine Lanciano*Piazza Dell’Arciprete, 6

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 10-18 (ultimo ingresso ore 17:30) e sarà

a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo "Umberto I" di Lanciano, dei Volontari FAI,dei Soci della OldMotors Club D'Abruzzo e di Collezionisti Privati.

Iniziative speciali: Mostra "Duilio Cambellotti e la Ferrovia Sangritana" dedicata all'Archivio Storico dellaFerrovia Adriatico Sangritanamai esposta prima e "L'automobile d'autore in Italia dal secondo dopoguerra" esposizione di auto e moto d'epoca.

CASTEL FRENTANO (CH)

Il "Viaggio" della memoria, dagli albori delle nuove tecnologie di trasporto

Ferrovia A. Sangritana: Stazione di Crocetta-Castel Frentano*Strada Statale 84 Frentana

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 10-13 e 15-18 e sarà a cura del Sig.ToninoPrimitera, ultimo rappresentante di una famiglia di ferrovieri, degli ApprendistiCiceroni della Scuola Media dell’Istituto Compr. Castel Frentano,dei Volontari FAI e dei soci della Old Club Motorsd'Abruzzo.

Iniziative Speciali: Mostra "I Primitera" una famiglia di ferrovieri, Esposizione di mezzi agricoli d'epoca

ARCHI (CH)

Il "Viaggio" della memoria, dagli albori delle nuove tecnologie di trasporto

Ferrovia A. Sangritana: Stazione di Piane d'Archi*Via Quadroni, C.da Piane d'Archi

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 10-18 e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Archi, dei Volontari FAI, dei Soci del TCI Delegazione di Pescara e di Collezionisti Privati.

Iniziative speciali: Mostra "I viaggiatori alla scoperta dell'Abruzzo" del Touring Club d'Abruzzo e

" Il Postale"esposizione di autobus d'epoca.

PALENA (CH)

Il "Viaggio" della memoria, dagli albori delle nuove tecnologie di trasporto

Teatro Aventino "Ettore Margadonna"*C.so Umberto I^

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 10-13 e 15-18 (ultimo ingresso ore 17:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo Palena, dei Volontari FAI, dei socidella OldMotors Club d'Abruzzo e di Collezionisti Privati.

Iniziative Speciali: Mostra "La mobilità: ante e post bellica", esposizione di foto d'epoca, documenti, cimeli e filmati legati alla mobilità e alla Stazione di Palena. Esposizione di autod'epoca ante seconda guerra mondiale.

Stazione F.S. di Palena

S.S.84 Valico della Forchetta

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 10-13 e 15-18 (ultimo ingresso ore 17:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Palena, dei Volontari FAI,dei soci della OldMotors Club d'Abruzzo e di Collezionisti Privati.

Iniziative Speciali: Esposizione di auto d'epoca - periodo ante seconda guerra mondiale

Mostra: "La Transiberianad'Italia" - foto e documenti della tratta ferroviaria Sulmona - Isernia

DELEGAZIONE FAI DI CHIETI

CHIETI (CH)

La Chieti che non ti aspetti, dal Medioevo al più recente passato

Chiesetta di Santa Maria Al Tricalle*Via Tricalle, 1

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-17:30 (ultimo ingresso ore 17:00) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico "F. Masci"

Chiesa di Santa Chiara*Via Arniense

La visita sarà possibile sabatoin orari 9:30 - 13 e 15 - 17:30 (ultimo ingresso ore 16:30)e

domenicain orari 9:30 - 11:30 e 15 - 17:30 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto "Galiani De Sterlich". Durante la MessaDomenicale delle ore 11.30 sarà sospesa la visita.

Chiostro Dell'Ex Convento delle Clarisse*Via Arniense

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-17:30 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto "Galiani De Sterlich"

Chiesa di San Domenico Con Annesso Collegio degli Scolopi*Corso Marrucino

La visita sarà possibile sabato in orari 9:30 - 13 e 15 - 17:30 (ultimo ingresso ore 16:30) e domenica in orari 9:30 - 11:30 e 15 - 17:30 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Ginnasio e Convitto Nazionale "G.B. Vico".

Durante la MessaDomenicale delle ore 11.30 sarà sospesa la visita.

GUARDIAGRELE (CH)

La storia di Guardiagrele descritta in cinque musei

Museo Permanente Dell'Ente Mostra Dell'Artigianato Artistico*Via Roma, 28

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-17:30 (ultimo ingresso ore 17) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico-Istituto Omnicomprensivo "Nicola da Guardiagrele"

Antiquarium*Chiostro comunale, Piazza San Francesco

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-17:30

(ultimo ingresso ore 17)

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico-Istituto Omnicomprensivo "Nicola da Guardiagrele"

Museo del Costume e delle Tradizioni*Piazza San Francesco (Chiostro comunale)

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-17:30 (ultimo ingresso ore 17) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico-Istituto Omnicomprensivo "Nicola da Guardiagrele"

Museo del Duomo*Collegiata di Santa Maria Maggiore

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-17:30 (ultimo ingresso ore 17)e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico-Istituto Omnicomprensivo "Nicola da Guardiagrele"

Museo Archeologico*Piazza San Francesco

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-17:30 (ultimo ingresso ore 17) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico-Istituto Omnicomprensivo "Nicola da Guardiagrele"

Palazzo AuritiPiazza Santa Maria Maggiore

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-17:30 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico-Istituto Omnicomprensivo "Nicola daGuardiagrele"

Palazzo VassettiVia Roma

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-17:30 (ultimo ingresso ore 16:30)e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico-Istituto Omnicomprensivo "Nicola da Guardiagrele"

Palazzo VitacolonnaPiazza Santa Maria Maggiore

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-17:30 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico-Istituto Omnicomprensivo "Nicola da Guardiagrele”

ORTONA (CH)

Ortona: la vita intorno al Castello aragonese nelle varie epoche, le discese a mare e l'antico porto

Percorso Dal Castello Aragonese All'Antico Porto

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-17:30 (ultimo ingresso ore 16:30)e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media "Domenico Pugliesi" dell'Istituto Compr. "F.P.Tosti"

La Via dei Pescatori

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-17:30 (ultimo ingresso ore 16:30)e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media Domenico Pugliesi dell'Istituto Compr. “F.P.Tosti”

Torre Baglioni*Via Gabriele d'Annunzio, 4

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-17:30e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media Domenico Pugliesi dell'Istituto Compr. “F.P.Tosti”

DELEGAZIONE FAI DI VASTO

SAN SALVO (CH)

A San Salvo con il FAI: storia, arte, natura e tradizioni

Palazzo De Vito "Casa-Mura"Piazza San Vitale - Centro storico

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-19:30 (ultimo ingresso ore 19) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico "R. Mattioli" di San Salvo

Iniziative Speciali: Mostre fotografiche“C'era una volta, - Non parlare: FAI!”

Isola Archeologica del Mosaico Romano*Piazza San Vitale - Centro storico

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-19:30 (ultimo ingresso ore 19) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico "R. Mattioli" di San Salvo

Chiesa di San Giuseppe*Piazza San Vitale - Centro storico

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-19:30 (ultimo ingresso ore 19) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico "R. Mattioli" di San Salvo

Durante la Messa la presentazione del monumentoverrà svolta solo nella parte esterna

Museo Ipogeo "Porta della Terra"*Piazza San Vitale - Centro storico

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-19:30 (ultimo ingresso ore 19:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico "R. Mattioli" di San Salvo

Iniziative speciali: Sabato ore 19 canti popolari sansalvesi con "Gli Amici delle Tradizioni"

Domenica ore 18.30 Ensemble d’archi con "Musica in crescendo".

La Giostra della Memoria*Corso Umberto I, 19 - centro storico

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-19:30 (ultimo ingresso ore 19) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Polo Liceale "PantiniPudente" di Vasto e del Liceo Scientifico "R.

Mattioli" di San Salvo.

Iniziative speciali: “M'arcorde” a cura di Finemente

Giardino Botanico Mediterraneo*

Via R. Paolucci / Lungomare Nord C. Colombo

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30 - 12:30 e 15 - 18:30 (ultimo ingresso ore 17:30)e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo 1 "Salvo D'Acquisto" di San Salvo

Iniziative Speciali: DOMENICAPEDALATA Centro storico - Pista ciclabile - Marina - Giardino Botanicocon ASD Ciclistica Velo Club e ASD Ciclistica Valle del Trigno. Raduno ore 9 in Piazza Giovanni XXIII e partenza ore9.30

Acquedotto Romano Ipogeo. Il Pozzo Pentagonale.*Piazza San Vitale (centro storico)

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9:30-13 e 15-19:30

(ultimo ingresso ore 19) e sarà a cura degliApprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico "R. Mattioli" di San Salvo

VASTO (CH)

Area Archeologica delle Terme Romane*Via Adriatica

La visita sarà possibile nei giorni sabato e domenica in orari 9.30-12:30 e 15-18:30 (ultimo ingresso ore 18) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Tecnico "F. Palizzi", del Polo Liceale "R. Mattioli", dell’IstitutoComprensivo "G.Rossetti" e del Polo Liceale "PantiniPudente" . Visite in lingua inglese

Iniziative Speciali: Visite guidate al centro storico di Vasto, in partenza dalle Terme Romane.

Mattina ore 9.30, 10, 10.30, 11, 11.30, 12 e pomeriggio ore 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30.

Domenica ore 9.30 camminata "NordikWalking" Terme Romane con il sentiero del QI diRosita Ruggeri.

DELEGAZIONE FAI DI L’AQUILA

L'AQUILA (AQ)

I ragazzi raccontano la Fontana della Rivera

Parco delle Acque*

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 - 13 e 14:30 - 17(ultimo ingresso ore 16:30)e sarà a

cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media "Mazzini" e dell’Istituto Tecnico "A. D'Aosta" .Visitein inglese

99 Cannelle*Piazza San Vito, 67

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 - 13 e 14:30 – 17 e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Tecnico "A. D'Aosta", della Scuola Media "Mazzini" e della ScuolaPrimaria 'Pie Filippini'. Visite in linguainglese

Palazzo Dell'Emiciclo*Via Michele Iacobucci, 4

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 - 13 e 14:30 - 17e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto d'Aosta di L'Aquila e dei Volontari FAI

Iniziative speciali: sabato 23 e domenica 24 alle ore 15:30 “Caccia al tesoro” per bambiniorganizzata dai volontari del Servizio Civile in collaborazione con ASVAQ e con gli alunni del Convitto Nazionale D. Cotugnodi L’Aquila.

Anfiteatro Pepper*

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto d'Aosta di L'Aquila e dei Volontari FAI

Iniziative speciali:domenica 24 alle ore 10:30 e alle ore 12 “Caccia al tesoro” per bambiniorganizzata dai volontari del Servizio Civile in collaborazione con ASVAQ e con gli alunni del Convitto Nazionale D. Cotugnodi L’Aquila.

CAPESTRANO (AQ)

La Valle del Tirino tra storia e spiritualità

Castello Piccolomini*

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media di Barisciano

Chiesa di S. Pietro All' Oratorio*

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media di Barisciano

CASTELVECCHIO CALVISIO (AQ)

Alla scoperta del borgo fortificato di Castelvecchio Calvisio

Borgo di Castelvecchio Calvisio*

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura dei Volontari del Comune di Castelvecchio

FOSSA (AQ)

Il ciclo bizantino-cassinese nell'architettura medievale abruzzese

Chiesa di S. Maria Ad Cryptas*Via Roma, 1

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura dei Volontari del Comune di Fossa e degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Superiore "A. D'Aosta"

Visite in lingua inglese

ROCCA DI MEZZO (AQ)

Alla scoperta delle bellezze storico-naturalistiche

Villa Cidonio*

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura del Personale del Parco Regionale Sirente Velino

Borgo Antico di Rocca di Mezzo*

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura del Personale del Parco Regionale Sirente Velino

SCANNO (AQ)

Viaggio nella storia tra Arte, Natura e Spiritualità

Chiesa di Santa Maria delle Grazie*

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni dellaScuola Medie di Scanno

Chiesa di Sant'Eustachio*Vico 1 Str. Santa Maria di Loreto

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media di Scanno

Chiesa di Santa Maria del Lago O Santa Maria Annunziata*

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Medie di Scanno

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Valle*

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17 (ultimo ingresso ore 16:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Medie di Scanno

SULMONA (AQ)

Sulle orme di Celestino V - Itinerario storico-culturale sul Papa Eremita

Eremo Celestiniano di Sant'Onofrio al MorroneVia Badia, Sulmona

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 - 13 e 15 - 18 (ultimo ingresso ore 17:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico "Ovidio" Sulmona, dei Volontari FAI e APCSulmona

Punto di Ritrovo in Piazza del Carmine

Santuario Italico Romano di Ercole CurinoVia Badia, Sulmona

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 – 13 e 15 - 18 (ultimo ingresso ore 17:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico "Ovidio" Sulmona,dei Volontari FAI e APC Sulmona

Punto di Ritrovo in Piazza del Carmine

La Grancia dei Celestini*Corso Ovidio, 13

La visita sarà possibilesabato e domenica in orari 10 - 13 e 15 - 18 (ultimo ingresso ore17:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico "Ovidio" di Sulmona, dei Volontari FAI e APCSulmona

Punto di Ritrovo in Piazza del Carmine

Visite in lingua inglese

Chiesa di Santa Maria della Tomba*Piazza Plebiscito

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10 - 13 e 15 – 18 (ultimo ingresso ore 17:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico "Ovidio" di Sulmona, dei Volontari FAI e APC

Sulmona.Punto di Ritrovo in Piazza del Carmine

Visite in lingua inglese

Cattedrale di San Panfilo e Cappella di Celestino V*Viale Stazione - Sulmona

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 10-13 e 15-18 (ultimo ingresso ore 17:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico "Ovidio" di Sulmona, dei Volontari FAI e APC

Sulmona. Punto di Ritrovo in Piazza del Carmine. Visite in lingua inglese

GRUPPO FAI DELLA MARSICA – Delegazione di L’Aquila

CELANO (AQ)

Una passeggiata nel Medioevo marsicano attraverso le chiese della contea di Celano

Chiesa di S. Michele Arcangelo*Piazza S. Michele Arcangelo

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17:30 (ultimo ingresso ore 17) compatibilmente con gli orari dellefunzioni religiose. La visitasarà a cura deiVolontari FAI

Iniziative Speciali: sabato alle ore 16.00 solo su prenotazionevisite guidate per non vedenti ed ipovedenti a cura di AquilArtes

Chiesa di San Francesco*Via Michele Caruso, 1

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17:30 (ultimo ingresso ore 17)compatibilmente con gli orari dellefunzioni religiose

E sarà a cura dei Volontari FAI.

Iniziative Speciali: sabato alle ore 16.00 solo su prenotazione visite guidate per non vedenti ed ipovedenti a cura di AquilArtes

Chiesa di S. Maria delle Grazie*Via S. Maria delle Grazie

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17:30 (ultimo ingresso ore 17) compatibilmente con gli orari dellefunzioni religiosee sarà a cura dei Volontari FAI

Iniziative Speciali: sabato alle ore 16,00solo su prenotazione visite guidate per non vedenti ed ipovedenti a cura di AquilArtes

Chiesa S. Maria In Valleverde*Via Francesco Orso, 154

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17:30 (ultimo ingresso ore 17) compatibilmente con gli orari dellefunzioni religiose e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Linguistico "Benedetto Croce" di Avezzano. Visite inlingua Inglese e Spagnolo

Iniziative Speciali: sabato alle ore 16,00solo su prenotazione visite guidate per non vedenti ed ipovedenti a cura di AquilArtes

Chiesa di San Giovanni Battista*Piazza S. Giovanni

La visita sarà possibile sabato e domenicain orari 10 - 13 e 14:30 - 17:30 (ultimo ingresso ore 17) compatibilmente con gli orari dellefunzioni religiose e sarà a cura degliApprendisti Ciceroni del Liceo Linguistico "Benedetto Croce" di Avezzano. Visite inlingua inglese e spagnolo

Iniziative Speciali:sabato alle ore 16,00solo su prenotazione visite guidate per non vedenti ed ipovedenti a cura di AquilArtes

DELEGAZIONE FAI DI PESCARA

ALANNO (PE)

Oratorio Santa Maria delle GraziePiazza A. De Litio

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 9:30-18 (ultimo ingresso ore 17) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto "E. Ravasco" Pescara e dei Volontari FAI. Visite in inglese

Iniziative Speciali: sabato Rappresentazione de Lu' Sant'Antonje nel chiostro dell'antico Convento a cura del

"Circolo Oratorio 2005"

Chiesa di San Francesco Piazza Umberto I

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 9:30-18 (ultimo ingresso ore 17) e sarà a cura degli

Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Omnicomprensivo di Alanno-Scuola Media "D.Tinozzi"

Barocco Abruzzese: Alanno Riapre Le Porte di Due GioielliPiazza Trieste

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 9:30-18 (ultimo ingresso ore 17) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Omnicomprensivo di Alanno - Scuola Media "D.Tinozzi"

Iniziative Speciali: sabato e domenica esposizione cartoline d'epoca di Alanno a cura di Nando Volpiani,

pannelli fotografici della storica "festa dell'Uva di Alanno" dal 1940 ad oggi, mercatino prodotti tipici;

sabato dimostrazioni di volo con rapaci a cura Associazione "Guferia" di Maurizio Blasioli

Domenica 24 Marzo spettacolotradizionale ballo della quadriglia a cura dell'Associazione Alanno Cultura & Tradizioni, rassegna musica popolarea cura Gruppo "La gioventù dell'organetto"

Come arrivare: autostrada A 25 per Roma, uscita Scafa/Alanno, direzione Alanno svoltando sulla SP 40.

Chiesa di Santa Maria Assunta Piazza Trento, 1

La visita sarà possibile sabato e domenica in orari 9:30-18 (ultimo ingresso ore 17:30) e sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Omnicomprensivo di Alanno - Scuola Media "D.Tinozzi"

Iniziative Speciali: sabato e domenica mostra acquerelli della pittrice Beatrice Manganiello "I vinarelli"

DELEGAZIONE FAI DI TERAMO

PINETO (TE)

Pineto: storia e monumenti

Torre di Cerrano Strada Statale 16

Apertura: Sabato: 10 - 13 / 15 - 18 - Domenica: 10 - 13 / 15 - 18

Visite a cura di Apprendisti Ciceroni dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII

Vulcanello di Fango "Il Cenerone"*Borgo S. Maria (a 200 mt. uscita A14 Atri-Pineto)

Apertura: Sabato: 10 - 13 / 15 - 18 - Domenica: 10 - 13 / 15 - 18

Visite a cura di: Studenti universitari del corso di laurea in "Vulcanologia", Università "Gabriele

D'Annunzio" di Chieti con la supervisione del prof. Stoppa

Parco Castellaro*Borgo di Mutignano

Apertura: Sabato: 10 - 13 / 15 - 18 - Domenica: 10 - 13 / 15 - 18

Visite a cura di: Apprendisti Ciceronidell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII

Chiesa San Silvestro*Borgo di Mutignano

Apertura: Sabato: 10 - 13/ 15 - 18 - Domenica: 10- 13 / 15 - 18

Visite a cura di: Apprendisti Ciceronidell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII

Villa Caccianini*

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato: 10 - 13 / 15 - 18 - Domenica: 10 - 13 / 15 - 18

Visite a cura di: Apprendisti Ciceronidell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII

Parco Marino del Cerrano*Strada Statale 16

Apertura: Sabato: 10 - 13 / 15 - 18- Domenica: 10 - 13 / 15 - 18

Visite a cura di: Apprendisti Ciceronidell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII, guide del Cerrano

Villa Filiani*Via G. D'Annunzio, 175

Apertura: Sabato: 10 - 13 / 15 - 18- Domenica: 10 - 13 / 15 - 18:

Visite a cura di: Apprendisti Ciceronidell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII

Iniziative Speciali: Sabato 23 e Domenica 24 Marzo, dalle ore 17 alle 18: Concerto "I Canti del mare" di tradizioneorale eseguiti dal Passagallo in trio con Graziella Guardiani (canto e flauti), Guerino Marchegiani (organetto efisarmonica), Carlo di Silverstre (chitarra) presso la Sala Corneli. A cura del Museo Etnomusicologico del Pineto.

Parco Filiani*Via Leonardo da Vinci

Apertura: Sabato: 10 – 13/ 15 - 18 - Domenica: 10 - 13 / 15- 18

Visite a cura di: Apprendisti Ciceronidell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII

Auditorium di S.Antonio* Borgo di Mutignano

Apertura: Sabato: 10 - 13 / 15 - 18 - Domenica: 10- 13 / 15 - 18

Visite a cura di: Apprendisti Ciceronidell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII

"Anija La Nave"*Auditorium di Pineto - Via Trieste, 25

Apertura: Sabato: 11 - 13 / 15 - 18 Note: ore 11 presentazione, alpomeriggio proiezione

Domenica: 15 – 18 Note: al pomeriggio proiezione

Sabato 23 marzoalle ore 11: presentazione del documentario alla presenza dell'assistente alla regia Luca Onorati e dell'ex Ambasciatored’Italia Mario Bova.

Visite a cura di: Volontari FAI