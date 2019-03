San Salvo: rissa con martello e bastone, quattro persone a giudizio

Si è tenuta ieri presso il Tribunale di Vasto in composizione monocratica il processo che vede imputate quattro persone di nazionalità marocchina. I fatti risalgono al 02 luglio 2017 e sono avvenuti a San Salvo, luogo ove C.H (difeso dall’avvocato Morgillo Luigi) e B.A. (dfeso dall’avvocato Walter Pracilio) si affrontavano, pare, a colpi di martello e bastone. A seguito della rissa i due finivano in ospedale ove si facevano accompagnare dalle rispettive mogli, ma qui la rissa continuava, giungendo a coinvolgere anche le due donne ed il figlioletto di due anni di una di loro. Pare che tra i due uomini non correva buon sangue ed esistevano dei dissapori per motivi di gelosia. Il Giudice dopo avere provveduto a nominare un interprete poiché alcuni non parlano la lingua italiana, ascoltava le diverse versioni rese dalle due coppie, che allo stato divergono totalmente le une dalle altre. La causa è stata rinviata al 9 maggio 2019, data in cui, salvo imprevisti dovrebbe uscire la sentenza. Ambo i difensori proclamano l’innocenza dei rispettivi assistiti.