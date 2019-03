San Salvo: furto alla Vasto Food Service di Franco Bolami, rubati quintali di surgelati

Furto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso in via Rostagno a San Salvo, alla ditta di prodotti alimentari Vasto Food Service di Franco Bolami, presidente della Vastese Calcio. I malviventi hanno portato via ingenti quantità di surgelati, tra carne, pesce e salumi, per un danno di circa 80mila euro.

Sul 'raid ladresco', operato da una banda specializzata e particolarmente equipaggiata, sono aperte le indagini dei Carabinieri della Stazione di San Salvo.