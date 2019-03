Rifiuti: aumento del 20% della tariffa sull'organico e indifferenziato

In seguito al sequestro della terza vasca del Civeta di Cupello in località Valle Cena, il conferimento dei rifiuti avverrà presso altri impianti di smaltimento con conseguente lievitazione del 20% sull’organico e indifferenziato, Menna: continua la battaglia come Amministrazione Comunale a non voler aumentare la tassa sui rifiuti.

“Esprimo preoccupazione a seguito della lettera del Civeta", ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna, "con la quale prendo atto dell’aumento del 20% della tariffa sull’organico e sull’indifferenziato che riguarderà il Comune di Vasto e gli altri Comuni consorziati con il Civeta. Pertanto ho chiesto subito una riunione urgente con il Commissario, con gli organi e i vertici della Regione Abruzzo e con i sindaci del territorio affinché vengano trovate subito le soluzioni, perché tutto questo non ricada sulle tasche dei cittadini.

Voglio solo ricordare", ha aggiunto Menna, "che quando un anno e mezzo fa il Civeta ha aumentato le tariffe, per adeguarle a quelle nazionali e regionali, uno dei pochi Comuni che non ha aumentato la Tassa sui rifiuti è quello di Vasto. Per cui continua la nostra battaglia come Amministrazione Comunale a non voler aumentare la tassa sui rifiuti, ma certo è necessario trovare subito soluzioni per garantire che questa problematica non ricada sui cittadini”.