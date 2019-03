Convocato il consiglio comunale a San Salvo: tasse, imposte e bilancio comunale

E' stato convocato il consiglio comunale per il 29 marzo alle ore 9 in prima convocazione ed eventualmente il 30 marzo in seconda convocazione alla stessa ora.

Otto i punti all'ordine del giorno:

1- Art. 64 regolamento delconsiglio edelle commissioni consiliari;

2- Regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso;

3- Regolamento generale entrate tributarie- variazione;

4- Regolamento per la disciplina di imposta unica comunale (iuc)- variazione;

5- Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe tari2019;

6- Determinazione aliquote imposta municipale propria (imu) e tassa servizi indivisibili (tasi). Conferma aliquote per l'anno 2019;

7- Legge n. 131/83- Determinazione quantità aree da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e relativo prezzo di cessione- anno 2019;

8- Approvazione programma triennale lavori pubblici 2019-2020-2021 ed approvazione elenco annuale 2019.