Il presidente della Regione Marsilio in visita a San Salvo

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio è stato in visita questa mattina a San Salvo. E' stato ricevuto in Comune dall'Amministrazione comunale; nel corso dell'incontro si è parlato di lavoro, sanità, zone economiche di sviluppo, Arap, infrastrutture e viabilità. Poi la visita alla Pilkington e alla Denso per ascoltare le esigenze delle due grandi realtà produttive della zona industriale di San Salvo.

"E' stato un incontro proficuo - ha dichiarato il sindaco Magnacca - che ha consentito a Marsilio di conoscere ulteriormente le necessità del nostro territorio. Lo ringrazio per questa sua iniziativa di contatto diretto e continuo che ha intenzione di instaurare in particolare con i sindaci".

Marsilio era accompagnato dagli assessori Febbo e Campitelli e dai consiglieri Bocchino, Montepara e Marcovecchio.