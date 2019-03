Il batterista Paolo Pellegatti al Teatro Rossetti di Vasto

VASTO. Domenica 7 aprile a partire dalle ore 16:30 lo storico palco del Teatro Rossetti ospiterà il batterista Paolo Pellegatti.

Musicista di livello internazionale, offrirà la possibilità di compiere un percorso ed un’analisi, guidati da un personale approfondimento delle diverse tecniche dello strumento per l’apprendimento completo e verso una preparazione specifica.

Un’ottima occasione per la crescita culturale dei futuri musicisti.

L'evento organizzato dal Teatro Rossetti e dalla Scuola Civica Musicale sarà aperto a tutti. Per info, prenotazioni ed iscrizione alla masterclass, contattare il coordinatore Fabrizio Gammieri (339-1635975).

Paolo Pellegatti, musicista di livello internazionale, proviene dalla scuola di Enrico Lucchini e frequenta il Berklee College of Music di Boston. Vanta collaborazioni con i piu grandi musicisti italiani ed internazionali, quali: Franco Cerri, Massimo Urbani, Chet Baker, Freddie Hubbard, Carl Anderson e molti altri. Svolge anche attività concertistiche con l’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino e con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Fonda il gruppo La Drummeria e collabora con rapper afroamericani come Dr. Feelix. Ha al suo attivo la realizzazione, come side-man, di 50 dischi ed oltre 10 album in qualità di compositore.

Dal 2012 è docente presso il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria.