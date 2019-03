Mamma dopo raccolta fondi, "Grazie di cuore a tutti coloro che ci sono stati vicino"

Daniela, la moglie di Stepan Doru Petrisor, dopo la raccolta fondi organizzata dalla scuola primaria di via De Vito per aiutare lei e la sua famiglia prematuramente rimasta senza padre, (leggi) ha contattato la nostra redazione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che si sono adoperati per andarle incontro in questo tragico momento.

"Ringrazio di cuore tutti coloro che sono stati vicino a me e ai miei figli moralmente ed economicamente in questi giorni così tanto dolorosi".