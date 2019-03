Con 6 anni il San Salvo in serie D, il progetto di Osvaldo Menna

Osvaldo Menna, nella conferenza da lui organizzata,propone un progetto della durata di 6 anni nei quali riportare la Us San Salvo in serie D. Presente un nutrito gruppo di persone tra le quali: diversi tifosi, alcuni calciatori e il presidente Castaldo ( che non prende la parola); non c’erano imprenditori e rappresentanti del Comune.

Menna illustra la sua idea ringraziando coloro che oggi contribuiscono, e palesando una cordata di 20 imprenditori (non citati) disposti a finanziare in quote la società; l’ obiettivo è quello di aumentare le adesioni al progetto il più possibile.

Menna spiega come tramite una “manovra” di fusione della società con una nuova nella scorsa stagione si possa azzerare il grave debito nei confronti dell’ erario o comunque fare delle “rottamazioni” delle cartelle esattoriali che attanagliano la Us da lungo tempo.

Punto fermo per il futuro è la figura di Nicola Di Santo come Direttore generale.