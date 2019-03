Il Materiale del Museo per una Didattica proficua, alto il grado di attenzione dei ragazzi

Delectando docet: la visita degli alunni della seconda elementare DeVito alla Giostra della Memoria.Tutti attenti e desiderosi di leggere ed imparare non sui libri ma osservando gli oggetti della Stanza della Transumanza che raccontano dei tratturi delle aree di sosta e dei santuari dove le devozioni si mescolavano col profano delle dogane e doganelle dell’ economia di Alfonso di Aragona...senza che gli occhi incuriositi dei piccoli studenti si distraessero ,come lo stesso ripetitivo muro della aula della scuola, invece, regala noia e qualche sbadiglio...Tutti incuriositi e desiderosi di additare la zampogna o le friscelle hanno imparato vocaboli e concetti senza accorgersi del tempo didatticamente proficuo non solo a livello nozionistico ma anche formativo ed etico...dal momento che oggi piu che mai vale tanto e giova il "mens sana in corpore sano"le piccole nuove leve" con le loro encomiabili maestre hanno dimostrato che, nonostante i mediatici pessimismi, la Scuola puo' funzionare e formare. Grazie per averlo realizzato anche visitando in piccoli costruttivi ed indimenticabili momenti un museo che fa vivere la memoria del nostro passato anche nei cuoricini delle nostre preziose piccole leve. Complimenti davvero alle bravissime Maestre sicuramente dotate di un avanguardismo didattico che va oltre l'assodato.