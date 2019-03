Ripulita l'area canina in via Stingi, "I padroni tenuti a raccogliere i bisogni dei propri cani"

"Sono terminati i lavori di pulizia nell'area di sgambettamento cani, sito in Via Stingi, a San Salvo". Lo fa sapere Renato Cerella, presidente del comando provinciale locale dell'associazione "Aeza Guardia Nazionale", gestore dell'area. "Ricordo inoltre che coloro che usufruiscono dell'area sono tenuti a portare a seguito apposite bustine per raccogliere gli escrementi dei cani che defecano nell'area e di utilizzare gli appositi cestini per conferirla", continua, "Per coloro che non rispettano tale ordinanza, ci vediamo costretti ad applicare una sanzione in base alla legge: Art, 71-72.83 dal vigente regolamento di Polizia Urbana. Nel frattempo auguro un buon sgambettamento a tutti i nostri amici a 4 zampe".