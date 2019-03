Trofeo Accademia della Ventricina, crescono le adesioni per la cross country di Scerni

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Le campagne di Scerni e dintorni ritrovano domenica 24 marzo (domani) il Trofeo Accademia della Ventricina raggiungendo un altro importante traguardo: quello della nona edizione per un appuntamento imperdibile, una "classica" per chi a marzo vuole riprendere confidenza con la mountain bike ad inizio stagione e che trova terreno fertile grazie agli sforzi della Vastese Inn Bike.

Le iscrizioni sono di gran lunga superiori a quota 200 e questo dato rappresenta un ulteriore slancio della manifestazione (prova del circuito Sulle Orme dei Sanniti e del campionato regionale per società FCI Abruzzo) grazie all'istituzione del Bike Park che rimarrà una struttura permanente grazie anche alla sensibilità dell’amministrazione comunale di Scerni verso questa disciplina.

Il percorso è quello classico di 6,3 chilometri e il bel tempo di questi giorni permetterà a chinque di potersi esaltare meglio tra strappetti nervosi, single track del bosco e un rock garden su fondo piatto.

Con il ritrovo alle 8:00 presso l’Istituto Agrario, la partenza alle 10:00 e la quota di iscrizione fissata a 20 euro comprensiva del pacco gara, il punto di forza di questa manifestazione è costituito dal dopo gara che prevede una ricca premiazione per i primi tre assoluti, i primi cinque di ogni categoria ed un sontuoso pasta party degustando la tipica ventricina del vastese.