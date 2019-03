Incidenti sulla Bifernina, maggiori controlli sulle strade

Maggiori controlli sulle principali strade della provincia, anche con l'utilizzo di autovelox e altre strumentazioni in dotazione alle forze di polizia. È quanto stabilito al termine di un incontro in Prefettura a Campobasso, coordinato dal prefetto Maria Guia Federico, dopo gli ultimi due incidenti stradali sulla statale 647 'Bifernina' e sulla Ss 17 nei pressi di Bojano (Campobasso), nei quali hanno perso la vita sette persone. "Nel contempo - si legge in una nota della Prefettura - è stata prevista la sensibilizzazione degli enti proprietari delle strade maggiormente interessate dalla incidentalità stradale, affinché valutino la possibilità di dotare le arterie, nei punti maggiormente critici, di manufatti o barriere che consentano migliori condizioni di sicurezza nella circolazione".