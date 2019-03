Colpo di coda dell’inverno, da lunedí torna il freddo

“Sta raggiungendo l'apice l'ondata di caldo fuori stagione che interessa non solo l'Italia ma anche molti altri paesi. Da lunedì sera ci sarà un rapido cambiamento col ritorno delle fredde correnti dal Nord Europa”. A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.com che aggiungono – “Queste improvvise variazioni sono tipiche della Primavera, specie nelle sue battute iniziali”.

TEMPERATURE TIPICHE DA MAGGIO - L'alta pressione continua a dominare in Europa portando tempo stabile e soleggiato. Le temperature sono largamente sopra le medie del periodo con punte di 23-24°C al Centro Nord, specie in Toscana e Val padana occidentale. Ma il caldo fuori stagione, il cui apice in Italia si raggiungerà domenica, interessa anche altre Nazioni d'Europa. Sabato sulla Francia meridionale il termometro ha raggiunto i 26°C!

LUNEDI' SERA COLPO DI CODA INVERNALE - Questa situazione è destinata a cambiare da lunedì sera; le prime avvisaglie del peggioramento si avvertiranno sulle Alpi centro-orientali e il Triveneto con piogge dal pomeriggio in estensione serale a Emilia e Lombardia. Niente pioggia al Nord Ovest, dove prosegue la siccità. Martedì il peggioramento, a suon di acquazzoni e qualche temporale, riguarderà le regioni del Centro Sud. Mercoledì la bassa pressione insisterà al Sud mentre altrove tornerà l'alta pressione, riproponendo tempo stabile e soleggiato.

TEMPERATURE IN NETTO CALO - I venti freddi sotto forma di tese correnti di Grecale e Tramontana porteranno un sensibile calo delle temperature, anche di 10°C, specie sulle Adriatiche e sul Meridione e si andrà sotto le medie del periodo fino a fine mese. “La neve dunque tornerà a cadere sui rilievi anche a quote medio basse per il periodo sull'Appennino centrale, secondo un classico colpo di coda invernale” – concludono da 3bmeteo.com.