"Un breve pensiero in ricordo dell'amico Egidio"

A qualche settimana dalla tragica e immatura scomparsa dell'amico EGIDIO,mi permetto di tracciare un breve pensiero, per ricordarlo e continuare a credere che lui sia oncora in mezzo a noi.

Ho conosciuto EGIDIO molti anni fa, quando era giovane e come tutti i giovani era in cerca di un lavoro, che riuscì a trovare con difficoltà

Incominciò a lavorare nel 1981 all'AGIP SpA dopo aver frequentato un corso di formazione.Per circa sette anni ha lavorato nelle varie sedi sparse per l'Italia.

Dopo questo lungo periodo, è rientrato nell'impianto Agip di Cupello mont'Alfano, dove svolgeva la propria attività con molta soddisfazione ed era contento di essere vicino casa ed alla famiglia.I colleghi di lavoro lo ricordano come una persona,gioviale,allegra,leale, educata e sincera.

In seguito alle varie riorganizzazioni dell'azienda e alla crescente incertezza sul ruolo e la mansione,prese una decisione importante, che avrebbe modificato la sua vita e quella della famiglia:chiese di andare a lavorare sulle piattaforme con un turno di lavoro di due settimane a bordo e due di riposo.

IL sacrificio fisico e affettivo fu enorme. La decisione venne presa da EGIDIO per garantire alla sua amata famiglia un tenore di vita migliore.

EGIDIO è stato un lavoratore competente e preparato, svolgeva la propria mansione con molta competenza e responsabilità.

Purtroppo gli eventi della vita sono imperscrutabili ed imprevedibili, nessuno avrebbe potuto immaginare quanto accaduto.

Io personalmente condanno palesemente gli eventuali responsabili, non si può e non si deve morire per lavoro. In certe attività la leggerezza e il pressapochismo possono essere fatali,come lo sono stati per EGIDIO.

Rinnovo alla famiglia le mie più sentite condoglianze,il suo ricordo resterà in tutti noi indelebile.

Alessandro Dragani