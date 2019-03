Vecchi parcheggi da eliminare, lavori in via Duca degli Abruzzi

Lavori in corso da questa mattina in via Duca degli Abruzzi. Si è resa necessaria la cancellazione della segnaletica orizzontale sul lato opposto ai parcheggi attualmente esistenti. Evidentemente per ribadire ai cittadini che non è più possibile parcheggiarsi sul quel lato della strada. I parcheggi in realtà erano già stati cancellati in precedenza ma l’usura del manto stradale ha reso nuovamente visibile la vecchia segnaletica. Rallentamenti al traffico e disagi alla circolazione.