Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo, "Aiutaci ad aiutare": ecco come donare

Anche nella dichiarazione dei redditi di quest’anno è possibile donare il 5X1000 alla Protezione Civile ARCOBALENO O.N.L.U.S. di San Salvo indicando il codice fiscale 92028780697 e firmando nell’apposito riquadro.

Se non hai l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, basterà, senza alcun onere da parte del contribuente, consegnare a una banca o a un ufficio postale la scheda integrativa per il 5X1000 contenuta nel CUD in busta chiusa su cui apporre la scritta “scelta per la destinazione del 5×1000 dell’IRPEF”, con indicazione di nome, cognome e codice fiscale del contribuente.

Il gesto non costa nulla al contribuente ed inoltre non è alternativo alla donazione dell’8X1000. Gli introiti saranno utilizzati per acquistare attrezzature e materiali da utilizzare in situazioni di emergenza o calamità naturali.

Aiutaci ad aiutare!